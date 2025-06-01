مبادرة إيرانية لتعزيز وتطوير شبكة الترانزيت في اطار منطقة التعاون الاقتصادي

وأفادت "إرنا" نقلا عن مساعد وزيرة الطرق، قوله للصحفيين اليوم الأحد على هامش الاجتماع الفني للقمة الـ 13 لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي : لقد اقترحت وزارة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اجتماع اليوم على أعضاء المنظمة، مبادرة تهدف إلى اختصار فترة توقف البضائع عند الحدود لزيادة التفاعل في شبكة الترانزيت، وخفض تكاليف نقل البضائع من خلال صياغة سياسات تعريفية، وتقديم تسهيلات للدول غير الساحلية وصولا إلى الأراضي اللوجستية في الموانئ الجنوبية لإيران.

واعتبر هذا المسؤول الإيراني، أن المقترحات المذكورة ستؤدي إلى نمو أداء الترانزيت في الجمهورية الإسلامية، والترابط بين منطقة إيكو وإيران ومن شأنه أن يعزز ممرات النقل الشمالية-الجنوبية والشرقية-الغربية في هذه المنطقة.

كما أكد :ترفع" بأن التبادلات الثقافية والحضارية بين الدول الأعضاء في منظمة "إيكو" هي عامل فعال في تطوير التجارة المشتركة وتذليل العقبات التي تعترض هذا المسار، وايضا تسهيل عمليات النقل بين الدول الاعضاء؛ متطلعا الى زيادة حصة التبادلات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي على المدى المتوسط.

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