٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٤٤ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85849891
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مبادرة إيرانية لتعزيز وتطوير شبكة الترانزيت في اطار منطقة التعاون الاقتصادي

٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٤٤ م
رمز الخبر: 85849891
مبادرة إيرانية لتعزيز وتطوير شبكة الترانزيت في اطار منطقة التعاون الاقتصادي

طهران /1 حزيران/ يونيو/ إرنا- أعلن مستشار وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية، رئيس مركز الشؤون الدولية بالوزارة "أمين ترفع"، عن مبادرات إيران خلال الاجتماع الفني للقمة الـ 13 لوزراء النقل بالدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، بهدف ازالة العراقيل التي تعترض مسار تطوير شبكة الترانزيت في اطار هذه المنطقة.

وأفادت "إرنا" نقلا عن مساعد وزيرة الطرق، قوله للصحفيين اليوم الأحد على هامش الاجتماع الفني للقمة الـ 13 لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي : لقد اقترحت وزارة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اجتماع اليوم على أعضاء المنظمة، مبادرة تهدف إلى اختصار فترة توقف البضائع عند الحدود لزيادة التفاعل في شبكة الترانزيت، وخفض تكاليف نقل البضائع من خلال صياغة سياسات تعريفية، وتقديم تسهيلات للدول غير الساحلية وصولا إلى الأراضي اللوجستية في الموانئ الجنوبية لإيران.

واعتبر هذا المسؤول الإيراني، أن المقترحات المذكورة ستؤدي إلى نمو أداء الترانزيت في الجمهورية الإسلامية، والترابط بين منطقة إيكو وإيران ومن شأنه أن يعزز ممرات النقل الشمالية-الجنوبية والشرقية-الغربية في هذه المنطقة.

كما أكد :ترفع" بأن التبادلات الثقافية والحضارية بين الدول الأعضاء في منظمة "إيكو" هي عامل فعال في تطوير التجارة المشتركة وتذليل العقبات التي تعترض هذا المسار، وايضا تسهيل عمليات النقل بين الدول الاعضاء؛ متطلعا الى زيادة حصة التبادلات التجارية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي على المدى المتوسط.

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