قاليباف : زيارة الوفد البرلماني الايراني الى فنزويلا تهدف الى افشال مخططات الاعداء

يذكر ان رئيس البرلماني الايراني والوفد المرافق له وصلن صباح اليوم الاحد حسب توقيت فنزويلا، الى مطار كاراكاس الدولي؛ حيث كان في استقباله ايفان خيل بينتو وزير الخارجية الفنزويلي وعدد من كبار المسؤولين في هذا البلد.

وفي تصريحه خلال اللقاء مع وزير الخارجية الفنزويلي اليوم، اشار قاليباف الى الخطر المستديم الذي يمثله الاستكبار العالمي لكونه يسعى على الدوام لفصل الشعوب وابعادها عن بعضها الاخر؛ قائلا : لذلك نحن هنا من اجل احباط مخططاتهم.

ومضى رئيس البرلماني الايراني مخاطبا وزير خارجية فنزويلا : نحن وانتم لدينا اعداء واصدقاء مشتركون، مما يؤكد علينا بان نعزز الاواصر بين بلدينا اكثر من اي وقت مضى.

في المقابل، وصف وزير خارجية فنزويلا، الثورة الاسلامية في ايران انها "معجزة تحققت بحكمة الامام الخميني (رض)".

واشاد بينتو خلال اللقاء مع قاليباف اليوم، بالسياسة التي انتهجتها الجمهورية الاسلامية الايرانية طوال نحو 46 عاما، وقال انها تدل على حكمة قائد الثورة الاسلامية الذي استطاع ان يقود البلاد وسط الظروف العصيبة ومحاولات الاعداء التي بلغت ذروتها لثني الجمهورية الاسلامية عن مواصلة هذه المسيرة.

وشدد وزير الخارجية الفنزويلي على دعم بلاده الكامل وفي جميع المجالات للجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا بان "انتصار ايران من انتصار فنزويلا".

وفي الختام تطلع بينتو الى نجاح الجمهورية الاسلامية الايرانية في المفاوضات غير المباشرة التي تخوضها مع امريكا؛ قائلا، بان "انتصار ايران هو بمثابة انتصار الجميع، لان هذا البلد يضمن السلام والخيرات للمنطقة".

انتهى ** ح ع