القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطار اللد وأهدافا حيوية تابعة للكيان الصهيوني

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتيّ؛ مؤكدة أن العملية حققتها هدفَها بنجاح وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وأشارت إلى، أن "سلاح الجوّ المُسيَّر نفذ ثلاث عمليّات عسكريَّة استهدفت ثلاثة أهداف حيويَّة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرَّشراش في فلسطين المُحتلَّة وذلك بثلاث طائرات مسيرة".

وأفاد البيان، بأن "القوّات المُسلَّحة اليمنيَّة، وبعد نجاحِها في فرض حظر جزئيّ لحركة الملاحة الجويَّة في مطارِ اللد، تعمل على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجويَّة في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجِب بعدُ لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار، حفاظا على سلامة طائراتها وعملائِها، مؤكدا أن العمليات اليمنية لن تتوقَّف إلَّا بوقف العُدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

يذكر أن وسائل إعلام عبرية أعلنت اليوم الأحد عن هجوم صاروخي يمني استهدف الأراضي المحتلة، ما ادى الى تفعيل صفارات الإنذار في 300 مدينة وبلدة.

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المصدر/ وكالة سبأ