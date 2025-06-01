رئیس الجمهوریة يدعو الى التحول والتغير من اجل بناء دولة متقدمة

وفي تصريحه الیوم الأحد خلال "مؤتمر الإنتاجية الوطنية"، استدل الرئيس بزشكيان بالآية الكريمة، [إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم]، وتابع : لو اقتنعنا بالوضع الراهن فإننا سنكون عاجزين عن احداث التغيرات المنشودة، ولكن إذا سعينا إلى وضع أفضل فإن التغيير سيصبح ممكنا.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة اشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارت، باعتباره ستراتيجية أخرى على درب التقدم؛ داعيا الى تطبيق هذه القرارات بدقة وتدريجيا ومن دون اي تهور او استعجال.

واضاف بزشكيان، أن إيران لا تقل مرتبة عن الدول الأخرى؛ داعيا الى اكتساب الخبرات والمعرفة والتحلي بالوعي واصلاح الاداء والسلوك، وتعزيز الثقة بالذات لبلوغ اعلى مستويات التقدم بما يليق ومكانة الجمهورية الاسلامية، ومؤكدا بانه "لو ترسخ هذا الاعتقاد، فمن الممكن إحداث تغيّرات يراها الكثيرون مستحيلة".

وفي إشارة إلى بعض الشائعات التي تاتي من الخارج لاثارة الفتن في البلاد، تساءل رئيس الجمهورية : هؤلاء الذين يجلسون خارج الحدود ويترقبون انهيار إيران، هل يهمهم امر الشعب الايراني وهل يريدون الخير لهذا الشعب؟!

انتهی**2054 / ح ع **