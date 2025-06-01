الجهاد الإسلامي تنعى مقاوما قضى في سجون السلطة الفلسطينية

وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الأحد، أن "أحمد أبو النعاج" (الصفوري) من أبطال كتيبة جنين ارتقى إثر التعذيب في سجون سلطة رام الله، بعد اعتقاله منذ بداية الهجمة الحالية، وكان قد أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال".

وأضافت : ندين استمرار الأجهزة الأمنية في رام الله، تنسيقها الأمني المدنّس مع قوات الاحتلال وملاحقة المقاومين، والتنكيل بالمعتقلين، في الوقت الذي يتعرض فيه أهلنا في قطاع غزة لإبادة شاملة، وحرب تجويع قاسية، وقصف لخيام الإيواء وحرق للأطفال والنساء وهم أحياء، على أيدي جيش الاحتلال برعاية وتواطؤ كامل من الإدارة الأميركية، وفي الوقت الذي تشنّ فيه حكومة الاحتلال هجمة مسعورة على أهلنا في الضفة المحتلة.

واعتبرت الجهاد الإسلامي عبر بيانها اليوم، أن "ارتقاء أحمد الصفوري من مخيّم جنين، داخل السجون شهيداً نتيجة التعذيب والمعاملة القاسية على أيدي أجهزة السلطة، حسب ما أكّد أهله وذووه، يشكل جريمة نكراء، لا تخدم سوى العدو وأهدافه، وتظهر المدى الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في التنكر لشعبها وقضاياه وحقوقه وكرامته".

ولفت البيان هذا، إلى رفض السلطة الفلسطينية تسليم جثمان الصفوري لذويه، ورفضها إجراء تشريح للجثمان بعدما ادّعت إقدامه على الانتحار.

وفي الختام، دعت حركة الجهاد الاسلامي، السلطة الفلسطينية إلى "الإفراج الفوري عن جميع المقاومين والمعتقلين السياسيين ولجم أجهزتها الأمنية وممارساتها القمعية، وصون كرامة أبناء شعبنا، وجاء في البيان: نجدّد الدعوة لكل العقلاء والقوى الوطنية في شعبنا بضرورة التدخل العاجل لوأد الفتنة التي يسعى الاحتلال إلى تأجيجها".

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المصدر/ المركز الفلسطيني للإعلام