رئيس البنك المركزي الإيراني إلى بكين لحضور اجتماع منظمة شنغهاي

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الدولي لمحافظي البنوك المركزية بدول منظمة شنغهاي للتعاون، والذي سيعقد في 2 يونيو باستضافة بكين، يناقش تعزيز وتطوير التعاون النقدي والمصرفي بين الدول الأعضاء.

كما يبحث المشاركون في اطار هذا الاجتماع، سبل زيادة التبادلات النقدية والمالية، وتسهيل اجراءات تسوية الحسابات باستخدام العملات الأجنبية بين الأعضاء.

وتضم منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) حاليا، 10 دول أعضاء رئيسية هي : الصين، روسيا، الهند، إيران، باكستان، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، وبيلاروسيا؛ وتُعد 6 دول أخرى شركاء حوار لهذه المنظمة الإقليمية، وهي : تركيا، جمهورية أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، وسريلانكا.

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