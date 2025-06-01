رئيس الطاقة الذرية الايرانية: التخصيب اساس الصناعة النووية ولا بديل عنه

وفي مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الاحد ، اعلن اسلامي عن أهم آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن برنامجها النووي وموقف طهران من التقرير الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية، التخصيب أساس الصناعة النووية، وقال: هذه القضية تُعرف بأنها خط أحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية. لا يمكن لأحد الادعاء بأن إيران لا تملك الحق في التخصيب، لأن هذه القضية تعتمد على أطرها ولوائحها الخاصة ومتطلباتها الخاصة. لتوضيح المسألة، سأقدم مثالاً بسيطاً: هل يُمكن إخبار دولة تنوي إنشاء صناعة كهرباء بأنه يُسمح لها فقط بامتلاك محطات فرعية وشبكات نقل كهرباء، ولكن ليس لها الحق في امتلاك محطة طاقة؟ هذا غير منطقي. في الصناعة النووية، يُعد التخصيب بمثابة محطة طاقة في صناعة الكهرباء؛ أي أنه يُعتبر أساس العملية برمتها.

وأكد إسلامي أنه بدون التخصيب، لن تكون هناك دورة وقود نووي، موضحاً: بدون دورة الوقود، ستُفقد إمكانية إجراء البحوث والأنشطة التطبيقية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب والصناعة.

وأكد على أنه لا يوجد بديل للتخصيب، وقال: من أجل استخدام النظائر في عمليات مختلفة، مثل إنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة، وأنظمة الأجهزة النووية، وأجهزة الكشف، يجب إجراء عملية فصل النظائر. تبدأ هذه العملية بالتخصيب، وبدونه، لا يمكن تقديم خدمات واسعة للمجتمع والاستفادة من المنتجات النووية المتنوعة. ومن ثم فإن التخصيب ليس مجرد حق، بل هو أيضا ضرورة أساسية لتنمية التكنولوجيا النووية وتوفير الخدمات للمجتمع.

*افتتاح المركز الوطني للادوية الإشعاعية نهاية العام

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية: بحلول العام 2041، من المخطط زيادة قدرة توليد الطاقة النووية في البلاد إلى 20 ألف ميغاواط. يتطلب هذا الهدف بناء القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي، والموارد المالية، وقد تم النظر في آليات مختلفة لتحقيقه.

وأضاف: وفقًا لقانون خطة التنمية السابعة، من المطلوب زيادة قدرة توليد الطاقة النووية من 1000 ميغاواط/ساعة حاليًا إلى 3000 ميغاواط/ساعة. سيتحقق هذا الهدف بعون الله تعالى وبجهد جماعي وعزيمة، على الرغم من أن هذا الطريق صعب وشاق. بناءً على الخطط الموضوعة، وبعد تنفيذ الخطة السابعة، ستدخل محطات الطاقة النووية حيز التشغيل تدريجيًا وباستمرار حتى عام 2041.

وقال إسلامي: في الجزء الثاني، تُطرح مسألة إنتاج المواد الصيدلانية المشعة. وبحلول نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2026)، سيتم افتتاح مركز "تيترا"، وهو أكبر مركز لإنتاج وتطوير المواد الصيدلانية المشعة الإيرانية، بحضور رئيس الجمهورية. سيخلق هذا المركز طاقة إنتاجية مستدامة للعقود القادمة، ولن يغطي احتياجات الشعب الإيراني فحسب، بل سيغطي أيضًا جزءًا كبيرًا من المنطقة.

وتابع نائب رئيس الجهورية: في مجال الإشعاع، تم تصميم نظام على شكل شبكة قائمة على المعرفة، وسيتم خلال السنوات الخمس المقبلة، بمشاركة القطاع الخاص وقوة الشعب، تطوير جزء كبير من منتجات البلاد باستخدام تقنية الإشعاع. يتيح هذا النظام القيام بعدة مهام مهمة: أولاً، تعريض المنتجات للإشعاع للقضاء على الآفات وزيادة مدة صلاحيتها وتقليل الهدر، مما يؤدي إلى منع الخسائر وتوفير غذاء صحي للمواطنين بما يتماشى مع الأمن الغذائي.

*إيران ستمضي قدمًا بقوة في المسار النووي

وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن العودة إلى الصفر في الصناعة النووية ليس أمرًا غير منطقي فحسب، بل إنه أيضًا بلا معنى تمامًا، وقال: لم تتوقف هذه الصناعة في إيران، بل نمت بشكل كبير بسبب احتياجات البلاد. واليوم، نفخر بأننا نبني محطات طاقة إيرانية بالكامل باستخدام الوقود المنتج محليًا. هذا الإنجاز دليل على القدرة الصناعية القوية لإيران التي خدمت المجتمع الهندسي وتقدم البلاد.

وتابع إسلامي: لا يمكننا حرمان أنفسنا من ثرواتنا ومرافقنا المحلية. في الوقت نفسه، لطالما كانت لإيران تفاعلات بناءة مع الدول الأخرى. محطة بوشهر للطاقة هي مثال على هذا التعاون، كما تجري متابعة مشاريع جديدة بمشاركة شركات أجنبية. يمكن لأي دولة مستعدة للتعاون الانضمام إلينا في خطة إنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية، ونحن نرحب بهذه القدرة.

وقال: إن نظرة إلى الدول المجاورة تُظهر أن تطوير الطاقة النووية في المنطقة آخذ في التوسع؛ تركيا تبني محطة طاقة، والإمارات العربية المتحدة بدأت تشغيلها، والسعودية تخطط للبدء، والعراق يتفاوض، وباكستان تواصل تقدمها، وبنغلاديش تتخذ خطوات في هذا الاتجاه. يشير هذا التوجه العالمي إلى الأهمية الاستراتيجية للطاقة النووية، وإيران أيضًا تتقدم بقوة في هذا الاتجاه.

*التقرير الاخير للوكالة الذرية خالٍ من أي محتوى أو قيمة قانونية

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتش المواقع النووية الإيرانية بشكل مخطط وغير مخطط، وقال: "إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بالكامل. أينما كانت خاضعة للمراقبة وفقًا للوائح الضمانات، فهي مغطاة بكاميرات الوكالة، وتُجرى عمليات تفتيش منتظمة فيها".

وأشار إسلامي إلى وجود فرق بين التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة (الافاق النووي) والتزامات الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، قائلاً: "الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي جزء من الواجبات الأصيلة لكل دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أن جمهورية إيران الإسلامية ملتزمة بكليهما".

وأوضح: وفقًا للتقرير الرسمي الذي نشرته الوكالة عام 2024، تمت زيارة إيران أكثر من 450 مرة. ولدى الوكالة حوالي 135 مفتشًا معتمدًا من دول مختلفة في إيران، يقومون بعمليات تفتيش وتقديم تقارير بانتظام. معظم التقارير التي أعدتها الوكالة لا تحمل أي أثر لتقارير المفتشين، وهي في الغالب ذات طابع سياسي، تُعدّ بتوجيه من المدير العام وتدفق النفوذ، ومخرجاتها هي تكثيف الضغط على إيران وليس لها أي وظيفة أخرى.

وأكد إسلامي أن هذا التقرير خالٍ من المحتوى أو القيمة القانونية، وقال: "هذا التقرير يُسعد الكيان الصهيوني المعارض لإيران، لكن إيران تتابعها جميعًا بعناية".

*أنشطة إيران لا تزال تحت إشراف الوكالة

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن إيران حققت إنجازًا مهمًا يستند إلى خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، قائلاً: "إن إنجاز خطة العمل الشاملة المشتركة هو العام العاشر، وهو العام الذي انتهى فيه القرار 2231 وأُغلق فيه الملف النووي الإيراني، ولا يزال هناك عدد محدود من الأنشطة. ومع ذلك، تجري اليوم أنشطة خاصة لمنع إغلاق هذه القضية. لهذا السبب، ومن خلال اختلاق الأعذار، واستخدام أعداء الثورة والمنافقين (زمرة خلق الارهابية)، وإثارة الضجيج بعد الإعلان عن بعض الأماكن والأسماء في إيران، يسعون إلى منعنا من الوصول إلى هذا التاريخ والاستفادة من فرصة السنة العاشرة.

وأشار إسلامي إلى أنهم بدأوا تحركاتهم العام الماضي، وقال: لقد بدأوا تحركاتهم بإصدار قرار أثناء المفاوضات. حتى خلال زيارة السيد غروسي إلى إيران، كانت هناك تفاعلات معه. وحسب قوله، كان أيضًا حامل رسالة. وبغض النظر عن كونه المدير العام للوكالة، فقد جاء للعب دور في تحسين الظروف وتصحيح مسار هذه القضية. ولم يسمحوا حتى لتلك الرسالة بالوصول إلى فيينا ثم إصدار قرار.

وقال: إن هذه الروح والتفكير والوظيفة التي يتبعونها لها نقطة مهمة واحدة، وهي تكثيف الضغط الأقصى؛ لمنع إيران من تحقيق ثمار السنة العاشرة. ليس لديهم أي مبرر قانوني أو شرعي. لطالما كانت إيران، ولا تزال، تحت إشراف الوكالة في جميع أنشطتها، ولا يمكن للوكالة، بموجب القوانين واللوائح الدولية، الادعاء بأن إيران قد وضعت عقبة أمام الوصول. لقد تمتعوا دائمًا بإمكانية الوصول والإشراف المستمرين، ولم يسمح الوقت بإجراء المزيد من عمليات التفتيش.

وأوضح قائلًا: "لذلك، فإن الهراء الذي يُروّج له الكيان الصهيوني وحاشيته يتماشى مع المشروع المعادي لإيران، وليس له أي مضمون قانوني أو فني".

*تقارير الوكالة ذات طابع سياسي

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية، في إشارة إلى طموحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "بسبب حماسه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، يُقدم المدير العام نفسه بقوة لكسب أصوات هذه الدول القليلة دائمة العضوية، ولذلك يتصرف بطريقة تُلبي رغباتها. لقد اعتمد في الأساس نهجًا سياسيًا، وهذا النهج السياسي جعل الأجواء السائدة سياسية أكثر منها فنية".

وأضاف إسلامي أن التقرير الشامل للوكالة سعى إلى تقديم صورة شاملة عن أنشطة إيران. ويحمل هذا التقرير نفس الاتهامات التي واجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. وقد أثارت هذه الاتهامات وواصلتها الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة بضغط من الكيان الصهيوني.

وقال إسلامي: "إن ضغطهم، وخاصةً في هذا الوقت، له سببٌ أكثر تحديدًا؛ فإلى جانب وجود خطةٍ مُفصلةٍ لديهم للضغط على إيران، باتت فضيحة هذه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، بجرائم "إسرائيل" في فلسطين وغزة، تُسمع في العالم. أي أن العالم أجمع يشهد الآن العار الذي تسببوا به، ويرى أن هذه الدول القليلة لا تزال تقف وراء "إسرائيل".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: في مثل هذا الوضع، يقف الإعلام والرأي العام العالمي ضد "إسرائيل"، وليس لديهم أي قضيةٍ أخرى لإيران سوى القضية النووية لتسليط الضوء عليها، وبذلك يُعطون استراحةً للإعلام ويُصرفون الرأي العام عن "إسرائيل". لهذا السبب، أعرب نتنياهو وحكومة الحرب على الفور عن سعادتهم بهذا التقرير، وأعلنوا أن على المجتمع الدولي إكمال المهمة وتوضيحها. هذا هو العامل الثاني الضروري جدًا الآن لتبني توجهٍ جديد.

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن إيران ستنشر التقرير غدًا، وقال: سنُتيح التقرير لجميع الأعضاء، وخاصةً الصين و... روسيا، وسنصدر بالتأكيد بيانًا مشتركًا مع الدول الحليفة في مجلس المحافظين.

تجري وزارة الخارجية والسفير الإيراني لدى الوكالة مشاورات مكثفة. وسيتم بالتأكيد التواصل مع السفراء داخل إيران، وستُجرى أنشطة دبلوماسية خاصة حتى الاجتماع القادم لمجلس المحافظين.

وأكد إسلامي أن التصويت في مجلس المحافظين سيكون هشًا، قائلاً: في الجولة السابقة، لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق في الآراء، ولكن سيتم بالتأكيد إصدار قرار. تتوقع إيران أن يكون التصويت هشًا ولن يتمكنوا بالتأكيد من التوصل إلى توافق في الآراء. سنبذل جهودنا بحزم وسنفعل ذلك.

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