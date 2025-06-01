٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85850059
T T
٠ Persons

سمات

سفير ايران الجديد لدى الصين يلتقي عراقجي

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٨ ص
رمز الخبر: 85850059
سفير ايران الجديد لدى الصين يلتقي عراقجي

طهران / 2 حزيران / يونيو/ارنا- التقى عبد الرضا رحماني فضلي، السفير الجديد لجمهورية إيران الإسلامية لدى الصين، وزير الخارجية عباس عراقجي قبل مغادرته إلى بكين لأداء مهمته.

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الأحد، شرح رحماني فضلي خلال هذا اللقاء خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين.

وتمنى وزير الخارجية النجاح للسفير الإيراني الجديد في بكين، معتبرًا الروابط العريقة بين الحضارتين العريقتين، والتاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية، والإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين، أساسًا للتطوير الشامل للعلاقات الثنائية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.

شغل رحماني فضلي مناصب عديدة في السابق، بما في ذلك نائب مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون ووزير الداخلية في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

انتهى ** 2342

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .