سفير ايران الجديد لدى الصين يلتقي عراقجي

ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية مساء الأحد، شرح رحماني فضلي خلال هذا اللقاء خططه وأولوياته لتعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وبكين.

وتمنى وزير الخارجية النجاح للسفير الإيراني الجديد في بكين، معتبرًا الروابط العريقة بين الحضارتين العريقتين، والتاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية، والإمكانات المتاحة للتعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين، أساسًا للتطوير الشامل للعلاقات الثنائية، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود في هذا الاتجاه.

شغل رحماني فضلي مناصب عديدة في السابق، بما في ذلك نائب مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون ووزير الداخلية في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

انتهى ** 2342