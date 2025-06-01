قاليباف يزور مركز إيران للتكنولوجيا في كاراكاس

وكان الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة قاليباف قد وصل إلى كاراكاس صباح الاحد بالتوقيت المحلي (بعد ظهر الأحد، بتوقيت طهران) وسط استقبال رسمي من المسؤولين الفنزويليين.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي والوفد المرافق له بمسؤولين فنزويليين ورجال أعمال فنزويليين وإيرانيين، للبحث بشان العقبات التي تعترض تنمية التجارة بين البلدين.

وفي يونيو/حزيران 2022، تم توقيع وثيقة تعاون شاملة بين البلدين في طهران بحضور الرئيس الفنزويلي.

وتُعدّ فنزويلا من أهمّ المصادر في تلبية احتياجات ايران من المواد الخام، مثل الألومينا وخام الحديد والذهب والمعادن النادرة.

كما تُعتبر فنزويلا ذات قدراتٍ مناسبةٍ للزراعة خارج الحدود الإقليمية ولإنشاء إيران للمصافي.

بلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 3.6 مليار دولار أمريكي عام 2022.

وضمن جولته في أمريكا اللاتينية، سيحضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدورة الحادية عشرة للمنتدى البرلماني لمجموعة البريكس الذي يستضيفه مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، في ختام زيارته الى فنزويلا البوليفارية وكوبا واللقاء مع كبار المسؤولين فيهما.

ويعقد منتدى البريكس البرلماني في برازيليا في الفترة من 3 الى 5 حزيران /يونيو ، تحت شعار "دور برلمانات البريكس في بناء حوكمة عالمية أكثر شمولاً واستدامة".

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