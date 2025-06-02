المشاط محذّرا الشركات الاستثمارية لدى الاحتلال: غادروا قبل فوات الأوان

وإذ حذّر المشاط، في تصريحات لوكالة "سبأ" اليمنية الأحد، من أنّ البيئة في كيان الاحتلال "غير آمنة" بالنسبة لهذه الشركات، فإنّه أكد أنّ "عليها تحمّل تبعات إصرارها (على البقاء) ومسؤولية أي خسائر قد تلحق بها".

كما حذّر المشاط من أنّ تجاهل بعض الشركات الاستثمارية لدى الاحتلال تحذيرات القوات المسلحة اليمنية يجعل من عملها في الكيان الإسرائيلي "مغامرةً خطيرةً"، قد تكبّدها "أثماناً باهظةً نتيجة بقائها".

وفي هذا السياق، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنّ صنعاء "قد تتخذ، في الأيام المقبلة، قرارات إضافية تضع الشركات الاستثمارية في كيان الاحتلال أمام مخاطر فعلية ومؤثرة".

وحرصاً على اقتصار الضرر على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالقدر الممكن، ومنعها من جرّ الآخرين، سيوجّه المشاط الجهات المعنية "لتحديد فترة زمنية للشركات الاستثمارية من أجل المغادرة"، كما أعلن.

كذلك، صرّح المشاط بأنّ صنعاء "تلقت استعداد بعض الشركات بنقل استثماراتها، استجابةً للتحذيرات السابقة"، موجّهاً النصح إلى البقية، بالمغادرة "قبل فوات الأوان".

الأضرار قد تطال نشاط الشركات داخل الكيان وخارجه

ولفت أيضاً إلى أنّ الأضرار قد تطال النشاط الاستثماري للشركات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وخارجه، إذا شرعت القوات المسلحة اليمنية في تنفيذ هذه المرحلة من التصعيد.

وتابع مؤكداً: "حكومة المجرم بنيامين نتنياهو لا تكترث لمصالح الشركات الاستثمارية، بل تقامر بسلامتها لتحقيق مصالحها.. من تجاهل حياة أسراه لن يحرص على سلامة شركات الآخرين واستثماراتهم".

يُذكر أنّ تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن جاءت بعد أن دعا مصدر في وزارة الدفاع في حكومة صنعاء، السبت، المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى المغادرة سريعاً.

وأضاف المصدر أنّ "البيئة الاستثمارية (في إسرائيل) لن تكون آمنة، والأفضل المغادرة ما دامت الفرصة مؤاتية"، موضحاً أنّ الصواريخ اليمنية مصمّمة بعدّة رؤوس حربية، وتنقسم في حال اعتراضها لتصيب أهدافاً أكثر.

وأشار المصدر إلى أنّ هذا الأمر يجعل المنظومات الدفاعية الإسرائيلية "بلا فائدة"، مجدداً موقف صنعاء بأنّ الصواريخ اليمنية "لن تتوقّف في استهداف الكيان، إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

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