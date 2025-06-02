٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85850081
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الشيخ نعيم قاسم في ذكرى رحيل الإمام الخميني: نعيش الأمل بانتصار الحقّ على الباطل

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ ص
رمز الخبر: 85850081
الشيخ نعيم قاسم في ذكرى رحيل الإمام الخميني: نعيش الأمل بانتصار الحقّ على الباطل

طهران / 2 حزيران / يونيو/ارنا- أكّد سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإمام الخميني قدّس سرّه نقل إيران من الاستبداد إلى نصرة المستضعفين.

وافادت المنار انه في الذكرى السنوية لرحيل الإمام روح الله الموسوي الخميني (قده)، قال الشيخ نعيم قاسم، ان فكر الإمام الخميني لا يزال حاضرًا بقوة، مشددًا على أن الأمة اليوم “تعيش إشعاعات نور الإسلام المحمدي الأصيل” الذي أسسه الإمام الخميني عبر مشروعه الثوري.

وقال الشيخ قاسم في بيان بالمناسبة إن “الإمام الراحل جسّد قيم الإيمان، ورفض الظلم والاحتلال والتبعية”، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ ما تزال تمثّل منارة للمقاومة وحركات التحرر في المنطقة.

وأضاف: “نعيش الأمل بانتصار الحق على الباطل، بعدما أنجز هذا القائد الرباني نقلةً تاريخية تمثّلت في تحويل إيران من حكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة، إلى جمهورية إسلامية مستقلة وعزيزة، وقفت إلى جانب المستضعفين في العالم”.

وأكد الشيخ قاسم على الدور المحوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قضايا الأمة، ولا سيما القضية الفلسطينية، قائلاً إن “إيران الثورة، بقيادة الإمام الخميني، وقفت بثبات إلى جانب المقاومة لتحرير فلسطين والقدس الشريف”.

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