شهيدان وجريح في اعتداءات إسرائيلية جنوبي لبنان

وأفاد مراسل الميادين بأنّ أحد الشهداء ارتقى من جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عيتا الشعب - دبل في قضاء بنت جبيل.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء شهيد من جراء غارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة أرنون في قضاء النبطية، جنوبي البلاد.

كذلك، أعلنت الوزارة إصابة شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بيت ليف، قضاء بنت جبيل.

وبالتزامن مع هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار مع لبنان، أكدت مراسلة الميادين أنّ قوة للاحتلال تقدمت من موقع "العباد"، وأطلقت الرصاص قرب مواطن وزوجته كانا يتفقدان منزلهما في الحي الشرقي لبلدة حولا الجنوبية، من دون إصابتهما.

في سياق آخر، عملت وحدات من الجيش اللبناني على فتح الطريق بين بلدتي حولا ومركبا، بعد أن قطعها جنود الاحتلال بالأسلاك المعدنية قبل يومين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، المعلن منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ ذلك التاريخ إلى 170 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 395.

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