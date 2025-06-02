صدى الانفجارات في غزة يصل إلى القدس ومنازل النقب تهتز

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال نفذ غارات متواصلة على مناطق متفرقة في خانيونس ودير البلح وشمالي القطاع. كما تعرضت مناطق عدة لقصف عنيف بالتزامن مع عمليات نسف المنازل.

كما وصف موقع "والاه" العبري حجم الانفجارات الناجم عن قصف جيش الاحتلال الشديد لمواقع في شمال قطاع غزة بأنه غير عادي، مشيراً إلى تدمير جيش الاحتلال عدداً كبيراً من البنى التحتية على حد تعبيره.

وقال إن صدى الانفجارات التي تهز غزة يسمع في كافة أرجاء النقب، وحتى في القدس وأماكن أخرى في المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن نوافذ المنازل في هذه المناطق تهتز جراء قوة الانفجارات المتتالية في غزة.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني "إيال زامير"، قد أوعز، أمس الأحد، بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، لتشمل مناطق إضافية في شمال القطاع وجنوبه، في إطار الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من عشرين شهراً.

وأفاد بيان صادر عن جيش الاحتلال بأن زامير أصدر توجيهاته خلال مشاركته في جلسة لتقدير الموقف أعقبتها جولة ميدانية في جنوبي قطاع غزة، دعا فيها إلى توسيع المناورة إلى مناطق أخرى هناك.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، أمس الأحد، إن الاحتلال دمر خلال 48 ساعة نحو 70 منزلا وبرجا في القطاع، غالبيتها في نطاق جغرافي مرتبط بشمال مدينة غزة أو شمالها الغربي أو المناطق الشمالية الشرقية للقطاع.

وتعتبر ورقة قصف الأبراج والتجمعات السكنية إحدى أدوات الضغط التي اعتاد الاحتلال الصهيوني على استخدامها خلال الحروب وجولات التصعيد مع المقاومة الفلسطينية.

من جهة أخرى، أعلنت مصادر طبية في غزة عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 35 آخرين برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات غرب رفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني، مسجد "الأنصار" وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بثلاثة صواريخ.

ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة المحاصر، في وقت تواجه فيه حكومة بنيامين نتنياهو ضغوطاً دولية متزايدة بسبب الحرب والوضع الإنساني المأساوي في القطاع الفلسطيني، إذ أدى حصار مطبق استمر لأكثر من شهرين وجرى تخفيفه جزئياً الأسبوع الماضي، إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرهما من المواد الأساسية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أدت الحرب الصهيونية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى استشهاد 54 ألفاً و418 مواطناً، وإصابة 124 ألفاً و190 مواطناً.

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المصدر: العربي الجديد