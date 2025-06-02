٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٢٣ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85850227
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وزير الخارجية الإسباني: نؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٩:٢٣ ص
رمز الخبر: 85850227
وزير الخارجية الإسباني: نؤيد إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

طهران/ 2 حزيران / يونيو/ارنا- أكد وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس": إن بلاده تؤيد بشكل رسمي إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة مستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية"، مضيفا أن "هذا شرط لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".

وصرح وزير الخارجية الإسباني بأن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة "لم تعد تهدف سوى إلى تحويله إلى مقبرة كبرى"، مجدداً موقف بلاده الرافض لاستمرار الحرب وما تخلفه من "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

ودعا ألباريس إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، في ظل ما وصفه بـ"الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الإنسان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد دعم بلاده للتحقيقات الدولية الجارية بشأن  وقوع "إبادة جماعية" في غزة، مشيراً إلى أن مدريد تشارك رسمياً في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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