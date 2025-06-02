35 شهيدا بنيران الاحتلال قرب مركز مساعدات في مواصي رفح

وأعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف مدفعي صهيوني استهدف خيام اللاجئين في منطقة مواصي خان يونس، وأدت هذه الهجمات الوحشية إلى إثارة الخوف والرعب في النساء والأطفال الفلسطينيين.

كما نفذت طائرات الاحتلال ثلاث غارات متتالية على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدف الكيان الصهيوني الغاصب مسجد الأنصار في دير البلح بثلاثة صواريخ.

كما استهدف جيش الاحتلال أيضا مناطق أخرى شرق وشمال مدينة غزة بالغارات الجوية والمدفعية.

وأعلنت مصادر إخبارية عن استشهاد 35 فلسطينيين وإصابة 75 آخرين في قصف صهيوني على مناطق توزيع المساعدات في رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال الصهيوني أمس الأحد، جائعين في قطاع غزة كانوا يتجهون نحو مركز توزيع المساعدات الأمريكية في رفح.

واستشهد أكثر من 30 فلسطينياً وأصيب 220 آخرون في هذه الجريمة.

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