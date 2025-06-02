وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره المصري

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى القاهرة مساء امس الأحد للقاء المسؤولين المصريين، نظيره المصري بدر عبد العاطي، بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وهذه هي الزيارة الثالثة التي يقوم بها عراقجي إلى مصر بصفته وزيرا للخارجية. وكان رئيس السلك الدبلوماسي في بلادنا قد سافر إلى مصر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد شهرين من توليه منصبه .

وكان عراقجي قد رافق الرئیس الایراني "مسعود بزشکیان خلال اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( D8) التي عقدت في مصر في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

کما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الاثنین بشأن أهداف هذه الزيارة: خلال العام والنصف الماضيين، عقدت لقاءات ومشاورات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومصر على مستوى رفيع من الرؤساء ووزراء الخارجية ونحن عازمون على متابعة سياسة الجوار بشكل جدي وتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والإقليمية ولذلك فإن هذه الزیارة تجري أيضاً في الإطار نفسه.

وقال بقائي إن آخر التطورات في المنطقة وخاصة التطورات في فلسطين المحتلة، مدرجة على جدول أعمال المحادثات بين وزير الخارجية والمسؤولين المصريين وأضاف: فيما يتعلق بعملية المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، فقد أطلعنا الدول الإقليمية والجوار منذ البداية ولذلك فمن الطبيعي أن تتم مناقشة هذه القضية خلال هذه الزیارة أيضاً.

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