ناشط اسلامي باكستاني لـ تنـا : إيران تعاظمت بفضل الإمام الخميني (رض)

جاء ذلك في حوار اجرته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، مع الدكتور نعيمي الذي يعد من الشخصيات الدينية البارزة في باكستان، وذلك على اعتاب حلول الذكرى السنوية الـ 36 لرحيل الامام الخميني قدس سره (الاربعاء 4 حزيران / يونيو 2025م).

واضاف رئيس مجلس العقيدة الاسلامية الباكستاني : إن الثورة الإسلامية الإيرانية انتصرت بالفعل، انطلاقا من القيادة الحكيمة للإمام الخميني (رحمه الله)، وبدعم كامل وثقة قوية من الشعب الايراني.

واستذكر نعيمي رحلاته التي الوصفها "لا تُنسى" إلى إيران؛ مشيدا بالثقافة الغنية والحضارة الفريدة التي يتمتع بها الشعب الايراني، وقال : الايرانيون استطاعوا ان يطيحوا بنظام البهلوي الاستبدادي، وترسيخ قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة هيمنة القوى العالمية بفضل قيادة حكيمة ومخلصة وراكزة؛ مبينا ان الامام الخميني ترك ارثا ثمينا للشعب الإيراني من خلال بصيرته وتوعيته.

كما أشاد هذا المفكر الاسلامي الباكستاني بالدور البارز للإمام الخميني (رض) في الدفاع عن الشعوب المضطهدة، وخاصة الشعب الفلسطيني؛ مؤكدا بان قضية فلسطين اكتسبت زخمًا جديدًا بفضل حكمة ورؤية الامام الراحل.

وختم الدكتور نعيمي حديثه مع وكالة ارنا، بالتنويه الى ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام السيد روح الله الموسوي الخميني (رض) ساهم في إحياء الوعي السياسي داخل المجتمعات الإسلامية.

انتهى ** ح ع