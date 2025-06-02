وزير الخارجية المصري : نرفض التهديدات العسكرية ضد إيران

وأوضح "عبدالعاطي" اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني "عباس عراقجي" الذي يزور القاهرة حاليا، أن هناك تطورا ملحوظا في العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران وهذا يخدم مصلحة البلدين ومصالح المنطقة؛ مردفا : إن مصر تهدف الى تخفيف التوترات في المنطقة، وأن مشاوراتنا مع الجانب الإيراني مستمرة.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى تطوير العلاقات بين القاهرة وإيران والدول المطلة على الخليج الفارسي؛ قائلا : نحن متفقون على مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول، وحسن الجوار، والحفاظ على السيادات وهذا هو الخط الأساسي للسياسة الخارجية المصرية ولا يمكن لدولة واحدة مواجهة المخاطر بمفردها، ويجب أن يكون هناك تعاون بين الدول.

وحول تهديدات الكيان الصهيوني ضد إيران، قال "عبد العاطي" : لدينا مبدأ في السياسة الخارجية المصرية يتمثل في عدم استخدام التهديدات العسكرية ولذلك فإننا نرفض هذه التهديدات؛ مؤكدا أن جهود مصر دائما تتجه نحو الحلول الدبلوماسية وأي تصعيد للتوترات هو بمثابة صب الزيت على النار، وسيؤدي إلى خروج المنطقة عن السيطرة.

كما شدد على أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة؛ قائلا : تحدثت هاتفيا يوم أمس مع "ستيف ويتكوف"، كبير المفاوضين الأمريكيين مع إيران وهناك تفاهم مشترك بين مصر والولايات المتحدة حول الحلول السياسية والسلمية.

وتابع : لقد أكدنا دائما على رفضنا التام للمعايير المزدوجة ولا يجب استثناء أي طرف من تطبيق القوانين، ويجب تنفيذ معاهدة عدم الانتشار النووي بالكامل؛ مردفا : تحدثت اليوم أيضا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد وسنواصل جهودنا في هذا المجال.

وأكد "عبد العاطي" على سعي القاهرة لاستكمال المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمان؛ مصرحا بأن مصر لن تدخر أي جهد في هذا الصدد، وأضاف : لقد أكدنا على موضوع منع انتشار الأسلحة النووية وتنفيذ معاهدة عدم الانتشار.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى وجود رغبة كبيرة بين إيران ومصر في بناء العلاقات الثنائية؛ وقال : ثررنا بأن تستمر المشاورات السياسية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية بشكل منتظم، على المستوى الوزاري.

وفيما يخص حرب غزة وجهود القاهرة في هذا الموضوع؛ قال : خلال هذه الزيارة، أطلعنا السيد عراقجي على جهود مصر وإجراءاتها المتعلقة بإحلال وقف إطلاق النار في غزة ويجب أن نعمل على منع تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تعاني منطقتنا حاليا من العديد من المشاكل.

واضاف وزير الخارجية المصري : كما تحدثنا عن موضوع البحر الأحمر، وأمن الملاحة البحرية، وهذا موضوع في غاية الأهمية للعالم كله، حيث تضررنا كثيرا من تصاعد التوترات في هذه المنطقة؛ مردفا : لقد رحبنا بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة واليمنيين، ونأمل بأن يستمر وأن يكون له تداعيات إيجابية على أمن الملاحة في المنطقة كما نأمل بأن تعمل جميع الأطراف الإقليمية من أجل أمن الملاحة البحرية.

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