السفير الفلسطيني في لندن: لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية بدلاً من إصدار بیانات

وفي مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية، قال زملط : ما تريده الحكومة والشعب الفلسطيني هو إنهاء هذه الإبادة الجماعية، فنحن لا نريد توقفًا مؤقتًا للإبادة الجماعية.

ومضى الى القول : يجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية على الفور ونحن نعلم كيف نفعل ذلك ونحتاج إلى أقصى قدر من الضغط الدولي، وليس فقط الدعم اللفظي.

ورفض السفير الفلسطيني استخدام مصطلح "الحرب" لوصف الوضع في غزة، مؤكدا : لا يوجد حرب في غزة، لان الحرب یحدث بين جيشين، لكن ما يحدث في غزة اليوم ليس حربًا، بل إنها حملة قتل جماعي وتدمير واسع النطاق وإبادة جماعية لأمة بأكملها، ويجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية دون قيد أو شرط.

انتهی**2054 / ح ع **