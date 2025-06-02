٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٠٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85850883
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السفير الفلسطيني في لندن: لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية بدلاً من إصدار بیانات

٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٦:٠٥ م
رمز الخبر: 85850883
السفير الفلسطيني في لندن: لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الإبادة الجماعية بدلاً من إصدار بیانات

لندن/2 حزیران/یونیو/ارنا-قال سفير السلطة الفلسطينية لدى بريطانيا "حسام زملط" : إن ما يحدث في غزة هو مثال واضح على "الإبادة الجماعية"، وأكد أن "البیانات السياسية لا تكفي وأن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ خطوات ملموسة وفورية لوقف هذه الإبادة الجماعية".

وفي مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية، قال زملط : ما تريده الحكومة والشعب الفلسطيني هو إنهاء هذه الإبادة الجماعية، فنحن لا نريد توقفًا مؤقتًا للإبادة الجماعية.

ومضى الى القول : يجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية على الفور ونحن نعلم كيف نفعل ذلك ونحتاج إلى أقصى قدر من الضغط الدولي، وليس فقط الدعم اللفظي.

ورفض السفير الفلسطيني استخدام مصطلح "الحرب" لوصف الوضع في غزة، مؤكدا : لا يوجد حرب في غزة، لان الحرب یحدث بين جيشين، لكن ما يحدث في غزة اليوم ليس حربًا، بل إنها حملة قتل جماعي وتدمير واسع النطاق وإبادة جماعية لأمة بأكملها، ويجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية دون قيد أو شرط.

انتهی**2054 / ح ع **

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