وزير الخارجية المصري يطالب بانضمام "إسرائيل" إلى معاهدة منع الانتشار النووي

واشار "عبد العاطي" خلال لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي" اليوم الاثنين بالقاهرة، الى أن "إسرائيل" تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار، وترفض إخضاع منشآتها النووية كافة لضمانات الوكالة؛ معربا عن تطلعه لبذل غروسي الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة، بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "تميم خلاف"، أن الوزير عبد العاطي ثمّن خلال هذا اللقاء، "الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة الدولية في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة"؛ على حد تعبير الخارجية المصرية.

وتابع خلاف، أن وزير خارجية مصر تطرق في هذا اللقاء إلى إسهامات بلاده في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ مؤكدا بأن "مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية".

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المصدر/الشروق