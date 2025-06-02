عراقجي ينتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعه مع غروسي بالقاهرة

وفي هذا اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية بناء على طلب غروسي، ذكّر عراقجي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، بمسؤوليتهما في أداء الواجبات الموكلة إليهما بشكل احترافي.

كما انتقد وزير الخارجية الايراني، المزاعم العارية عن الصحة التي وردت في تقرير الوكالة الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وأكد بأنه يجب على الوكالة الدولية بالا تسمح أن تكون مصداقيتها خاضعة للضغوط السياسية ونوايا بعض الدول الأعضاء.

وعقب هذا اللقاء، نشر غروسي تدوينة بمنصة "اكس"، حيث اشار الى لقائه اليوم بوزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي الذي يزور القاهرة حاليا، بحضور وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي".

ووصف المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، اللقاء هذا بانه "جاء في الوقت المناسب"؛ مشيدا بدور مصر الذي اعتبره "بناء في دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للتحديات الاقليمية".

انتهی**2054 / ح ع **