إيران والعراق تعززان التعاون في مجال القضاء وحقوق الإنسان

وأفادت "إرنا" بأن "سراج" أشار خلال هذا اللقاء الذي عقد بطهران إلى، أن "حقوق الإنسان تحولت إلى أداة في أيدي بعض الدول لاستخدامها للضغط على الدول المستقلة"؛ مبينا أن الكيان الصهيوني يستهدف الأطفال والنساء، ويقصف المدارس والمستشفيات ولا أحد يفعل شيئا.

كما أشار إلى الجرائم التي ارتكبتها زمرة "المنافقين" الايرانية في إيران والعراق، والتي لا تقل فظاعة عن جرائم الكيان الصهيوني، قائلا : لقد استشهد على يد هذه الزمرة الإرهابية، 17 ألف مسؤول ومواطن ايراني في طهران ومدن إيرانية أخرى؛ مردفا أن هذه الفئة التي كانت مدرجة على قائمة الإرهاب الأوروبية والأمريكية، السؤال هو لماذا تم شطبها منه هذه القائمة؟!؛ مردفا بان ذلك يجسد مفهوم حقوق الإنسان من المنظور الأمريكي والغربي.

الى ذلك، أعتبر وزير العدل العراقي بأن العلاقات بين بغداد وطهران هي علاقات قوية وتاريخية؛ مؤكدا بأن وزارة العدل العراقية، تسعى مواكبة لقرار الحكومة العراقية، جاهدة لتعزيز العلاقات مع الجانب الإيراني.

وفي ختام هذا اللقاء، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة العدل العراقية، وذلك في إطار الضوابط القانونية ووفقا للقوانين واللوائح الوطنية لكل من البلدين.

وورد في هذا التقرير، بأن مذكرة التفاهم التي تتألف من 10 بنود وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات والتعاون المشترك والاستفادة من تجارب البلدين، بهدف تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.

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