رئيس المحكمة العليا في ايران : داعش مشروع أمريكي صهيوني لزعزعة استقرار المنطقة

وفي هذا اللقاء، بحث حجة الإسلام منتظري مع وزير العدل العراقي "خالد الشواني"، في سبل تعزیز التعاون الثنائي خاصة في المجالات القضائية والقانونية.

وقال رئيس المحكمة الايرانية العليا : إن العراق هو الوطن الثاني بالنسبة الإيرانيين، كما ان إيران تعد الوطن الثاني للشعب العراقي.

وأضاف، أن "العلاقات بين البلدين واسعة في كافة المجالات، وهذا يتطلب اتفاقات قانونية أقوى".

وفي إشارة إلى التهديدات الإقليمية، أكد منتظري، أن "جماعة داعش كان نتاج مخططات شريرة لأميركا والصهيونية لافتعال حالة من انعدام الأمن بالمنطقة، والتي تم تحييدها من خلال مقاومة البلدين، لكن يجب أن نكون يقظين من احتمال استمرار هذه التهديدات بأشكال جديدة".

وأضاف المسؤول القضائي الايراني رفيع المستوى، أن الجمهورية الاسلامية تؤکد على الدوام ضرورة الوحدة والتعاون بين دول المنطقة لمواجهة مخططات الأعداء الشريرة.

بدوره، أکد وزير العدل العراقي، علی ضرورة توسیع التعاون القضائي بین البلدین.

وفي تصريحه خلال اللقاء مع حجة الاسلام منتظري اليوم، لفت الشواني الى، أن المنطقة تمر اليوم بمرحلة حساسة للغاية، مما يستدعي أن يكون التعاون الاقليمي قائما على الجدية ومواكبا للواقع الفعلي.

واضاف، أنه في ظل العلاقات المتينة والعميقة التي تجمع بين الشعبين الإيراني والعراقي، ينبغي على القانونيين لدى الأجهزة القضائية أن يعززوا التعاون فيما بينهم، وبما يسهم في تنفيذ الاتفاقات القضائية الثنائية بطريقة تخدم مصالح البلدين.

انتهى ** 2054 / ح ع **