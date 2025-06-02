حماس : اقتحامات المستوطنين للأقصى مخطط تهويدي ممنهج

وأوضحت الحركة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن "هذه الاقتحامات المتصاعدة تأتي كجزءٍ من مخطط التهويد الممنهج الذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشي في القدس، في إطار محاولاتها المستمرة لطمس هويتها العربية وإحكام السيطرة على المسجد الأقصى المبارك".

ودعت حماس، الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل المحتل، إلى "تصعيد المقاومة في وجه المخططات الفاشية التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومقدّساتها"؛ مؤكدة على ضرورة الحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وإفشال محاولات المستوطنين فرض تقسيم زماني أو مكان في الأقصى.

كما طالبت حماس، الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بـ "التحرك الفوري والجاد، للجم عربدة الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى، ووقف حرب الإبادة الشاملة التي يشنها على شعبنا".

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