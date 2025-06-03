٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85851172
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قاليباف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٥:١٧ ص
رمز الخبر: 85851172
قاليباف يجري محادثات مع نظيره الفنزويلي

طهران / 3 حزيران / يونيو/ارنا- التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني نظيره الفنزويلي في كاراكاس، ومنحه وسام "الجانب الصحيح من التاريخ".

وجاء لقاء رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس النواب الفنزويلي خورخي رودريغز، يوم الاثنين ، خلال زيارته الحالية الى كاراكاس ضمن جولته على عدد من دول أمريكا اللاتينية وحضور قمة رؤساء برلمانات دول البريكس في البرازيل.

وعقب هذا اللقاء، منح قاليباف، رئيس مجلس النواب الفنزويلي، خورخي رودريغز، وسام "الجانب الصحيح من التاريخ"، من مكتب حفظ ونشر مؤلفات قائد الثورة الإسلامية.

وسيعقد المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة البريكس، باستضافة مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، في برازيليا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو/حزيران ، تحت شعار "دور برلمانات البريكس في خلق حوكمة عالمية أكثر شمولاً واستدامة".

انتهى ** 2342

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