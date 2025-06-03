تطوير التعاون في مجال الترانزيت بين إيران وأوزبكستان

وتم توقيع مذكرة التفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال النقل العابر (الترانزيت)‌ بعد ظهر الاثنين بحضور فرزانة صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وإلهام مخاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان، بين كاظم صالحي، المدير العام للنقل والخدمات اللوجستية والاتفاقيات في منظمة الموانئ والملاحة البحرية، ونورماتوفيتش خولماتوف، المدير العام للسياسات الاستراتيجية بوزارة النقل في أوزبكستان.

ووفقًا لمذكرة التفاهم هذه، سيدرس الجانبان ويوفران الأسس اللازمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص الأوزبكي في ضواحي ميناء "الشهيد رجائي" في بندر عباس، من أجل بناء وإنشاء محطة مخصصة ومركز لوجستي في ذلك الميناء.

كما توصل الجانبان إلى تفاهم واتفقا على خطة تنفيذية للاستثمار من قبل القطاع الخاص الأوزبكي في بناء مركز لوجستي مخصص ومحطة، والحصول على التصاريح اللازمة.

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