القوات اليمنية تستهدف مطار "بن غوريون" بصاروخ "ذو الفقار" البالستي

وفي بيان، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أنّ العملية "حققت هدفها بدقة، وأجبرت أربعة ملايين صهيوني على اللجوء إلى الملاجئ، وأدّت إلى توقف حركة الملاحة في المطار".

وأضاف البيان أنّ القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات المعركة في غزة، وتحيّي بإجلال تضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجّه تحية عسكرية جهادية عربية إسلامية إلى كتائب القسام وسرايا القدس، وكافة المجاهدين في كل الفصائل الذين يدافعون عن الأمة حين تخلّى عنها الجميع.

وختمت القوات بيانها بالتشديد على أنّ "اليمن الحرّ العزيز المستقل لن يخذل فلسطين، وسيظل إلى جانبها حتى وقف العدوان ورفع الحصار"، موجهة التحية إلى المجاهدين في الفصائل كافة.

وفي وقتٍ سابق من يوم الاثنين، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ بالستي من اليمن باتجاه "إسرائيل".

وعلى إثر ذلك، دوّت صفارات الإنذار في مناطق واسعة، شملت منطقة "الوسط"، ومنطقة القدس، والمستوطنات جنوبي الضفة الغربية، إلى جانب بعض مناطق الجنوب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشار موقع "والاه" الإسرائيلي إلى سقوط بقايا صواريخ اعتراض في أحياء جنوبي القدس ومستوطنة قريبة.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من التصعيد المستمر من اليمن، إذ أشار "جيش" الاحتلال إلى إطلاق اليمنيين 44 صاروخاً بالستياً، وما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة باتجاه "إسرائيل"، منذ 18 آذار/مارس الماضي، أي تاريخ استئناف العدوان على غزة.

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