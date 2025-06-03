قتلى وجرحى من جيش الاحتلال بكمين محكم في جباليا شمالي قطاع غزة

وافادت الميادين انه أشار الإعلام الإسرائيلي إلى سقوط عدة إصابات خطِرة في صفوف "الجيش" الإسرائيلي، "من جراء حدث لا يزال مستمراً في شمالي قطاع غزة".

وفي التفاصيل، فإنّه جرى استهداف عربة عسكرية من طراز "هامر" بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمالي قطاع غزة، وأُبلغ عن سقوط قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى.

وقالت كتائب القسام، في بيان، إنّ "مجاهدينا يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا".

وأشارت وسائل الإعلام التابعة للاحتلال، إلى "فشل محاولة إجلاء الجنود القتلى والجرحى في عملية جباليا بسبب كثافة النيران".

بالتزامن، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، تتعرّض جباليا، لأحزمة نارية إسرائيلية في مكان وقوع الكمين في جباليا لمحاولة إخلاء من تبقى من الجنود القتلى والمصابين.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، ولا سيما في الشمال منه، بعد مرور أكثر من 600 يوم على حرب الإبادة المستمرة.

وفي هذا السياق، أعلنت كتائب "القسام"، الإثنين، استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، وأفادت "سرايا القدس" بتفجير مقاتليها عبوة شديدة الانفجار في آلية إسرائيلية شرقي مدينة غزة.

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