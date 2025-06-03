قاليباف: على دعاة السلام والعدالة الدفاع عن تطلعات الشعوب نحو الحرية

وقال قاليباف، في لقاء يوم الاثنين مع ممثلي الأديان والعلماء المسلمين والشخصيات العلمية والثقافية في كاراكاس عاصمة فنزويلا: "أشكركم اليوم على سعيكم لنشر صوت الأنبياء والأديان السماوية في هذا العالم المليء بالعنف والخداع والقمع والظلم، وتحاولون إبقاء صوت الحقيقة والتوحيد حياً بين البشرية".

وفي إشارة إلى التوحيد ووحدة المسلمين في جميع أنحاء العالم، أضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "يعيش المسيحيون واليهود والزرادشتيون اليوم جنبًا إلى جنب ويشاركون في إدارة شؤون البلاد. وللأديان السماوية الخمس، مهما كان عدد اتباعها، ممثلون في برلمان جمهورية إيران الإسلامية، ونؤمن جميعًا بأن الله عندما خلق الإنسان ونفخ فيه الروح، منحه أيضًا الإنسانية والحرية، وهذه نعمة إلهية أنعم بها عليه".

وأوضح قاليباف أن فلسفة الأديان السماوية والأنبياء المرسلين عبر تاريخ البشرية هي تربية البشر، وقال: "تقوم هذه التربية على العقلانية والحكمة والعدل، وعلى أساس التضامن الاجتماعي والأخوة والسلام والرخاء، وفي ظل سلام دائم، وفي هذه الظروف نستطيع النهوض برسالة التربية، التي هي أساس الخلق الإنساني".

وأضاف: لكن في هذا العالم، هناك أفراد وقوى تنشر الظلم والجهل والتحجر ، وتحاول انتزاع الإيمان من البشر واستخدامهم كأدوات لها، وتحول القدرات التي وهبها الله عن مسار الإنسانية من خلال الهيمنة والقوة والجهل.

وذكّر رئيس مجلس الشورى الإسلامي قائلاً: للأسف، يفرض بعض الأفراد، من خلال التطرف والعنف والمفاهيم الخاطئة، رسالة الأنبياء والله على المجتمع بطريقة خاطئة، وهو ما يستغله الظالمون والمتغطرسون.

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد شعب غزة، قال قاليباف: في هذه السنوات والأشهر والأيام، شهدنا إبادة جماعية على أيدي الاستكبار العالمي والدعم المالي والعسكري وما إلى ذلك للكيان الصهيوني، وأينما نظرنا عبر القارات الخمس، في أمريكا اللاتينية أو شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط، فهناك آثار لظلمهم.

وأكد قائلاً: من الضروري أن يدافع دعاة السلام والحقوق عن حرية كل أمة، ونحن في إيران العزيزة، بطريقتنا الخاصة، تابعنا هذه القضية وسنواصل القيام بذلك.

وفي إشارة إلى لقائه بالوزراء الفنزويليين ، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن إيران وفنزويلا لديهما مصالح مشتركة، وكذلك أصدقاء وأعداء مشتركون، ويقفان جنبًا إلى جنب ضد الظلم والجهل والعنف والأحادية؛ وفي قضايا أخرى، خاصة من خلال الحوار بين الأديان والتواصل مع الديانات الأخرى في العالم، يمكن المضي قدمًا في القضايا المشتركة.

وبعد زيارته الى فنزويلا وكوبا، سيتوجه قاليباف الى البرازيل للمشاركة في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة البريكس باستضافة مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي والذي يعقد في برازيليا خلال الفترة من 3 الى 5 يونيو/حزيران 2021، تحت شعار "دور برلمانات البريكس في بناء حوكمة عالمية أكثر شمولًا واستدامة".

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