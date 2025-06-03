القسام توقع قوة صهيونية بكمينٍ والعدوّ يعترف بسقوط 11 جنديًا بين قتيلٍ وجريح

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن 11 جنديا إسرائيليا سقطوا بين قتيل وجريح، عصر الإثنين، في جباليا شمالي قطاع غزة، في كمين للمقاومة، وصفته بأنه “صعبٌ جدًّا”.

وبينت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية، مساء الاثنين، إن قوة تابعة لجيش الاحتلال داخل مبنى تمركزوا فيه شمال قطاع غزة تعرضت لاستهداف بقذيفة “ياسين 105″، وأوقعت قتلى وجرحى.

وتحدث موقع “حدوشوت بتخون” عن وقوع 11 جنديًّا بين قتيل وجريح في حدث جباليا

وأكدت كتائب عز الدين القسام، في بلاغ لها، استمرار خوض الاشتباكات مع جنود الاحتلال في مخيم جباليا، من المسافة صفر.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مروحيات الإخلاء تواجه صعوبة في الهبوط في جباليا، بسبب ضراوة الاشتباكات، وأن الحدث وقع ضد قوة من اللواء 9 في جولاني.

وأكدت أن عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى في جباليا فشلت بسبب كثافة النيران، حيث تعرضت مروحية الإخلاء إلى قذيفة أخرى مضادة للدروع.

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