٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85851216
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وزير الخارجية الايراني يزور منطقة خان الخليلي بالقاهرة

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٣٩ ص
رمز الخبر: 85851216
وزير الخارجية الايراني يزور منطقة خان الخليلي بالقاهرة

طهران / 3 حزيران /يزونيو/ارنا- زار وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، مساء الاثنين، منطقة خان الخليلي، في القاهرة ، وتجول في شوارعها التاريخية.

وقبل الزيارة أدى الوزير عراقجي بصحبة عدد من مرافقيه صلاة المغرب في مسجد الإمام الحسين (ع).

وتعتبر زيارة الوزير عراقجي، هي الأولى لمنطقة خان الخليلي، وسبق أن زار مسجد الإمام الحسين (ع) مرتين، لتكون زيارته هذه هي الثالثة خلال زيارته لمصر.

والتقى عراقجي صباح الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي، للبحث في العلاقات الثنائية كما تحدث عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق النووي.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني، لبنان، اليوم الثلاثاء، في إطار جولة إقليمية لشرح موقف ايران حول العديد من القضايا الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط خاصة العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة وكذلك الملف النووي.

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