قاليباف يلتقي الرئيس الفنزويلي

والتقى قاليباف، خلال زيارته الدورية إلى أميركا اللاتينية للمشاركة في المنتدى البرلماني الحادي عشر لمجموعة البريكس، الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، مساء أمس الاثنين، وبحث معه القضايا الثنائية والتعاون بين البلدين.

ويعقد المنتدى البرلماني في العاصمة البرازيلية بين 3 و5 حزيران /يونيو، باستضافة مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي تحت عنوان "دور برلمانات البريكس (BRICS) في بناء حوكمة عالمية أكثر شمولا واستدامة.

ويشارك في المنتدى، الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني"محمد باقر قاليباف"، عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية "احمد نادري"، ونائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البرازيلية "مريم عبداللهي"، و رئيس كتلة الذكاء الاصطناعي في مجلس الشورى الاسلامي "مصطفى طاهري".

ويرافق ايضا قاليباف خلال زيارته إلى أمريكا اللاتينية كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الكوبية "جليل مختار"، ونائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الفنزويلية "سالار ولايت مدار"، ورئیس لجنة التخطیط والمیزانیة في مجلس الشوري الإسلامی "غلام رضا تاج كردون"، وممثل مدينة كرمانشاه "محمد رشيدي".

ومنظمة البريكس هي مجموعة دولية تقودها قوى اقتصادية ناشئة تشمل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، والتي تتمتع بقدرة عالية على التأثير على الاقتصاد العالمي بسبب امتلاكها لنحو نصف سكان العالم ونحو 40 بالمائة من القدرة الاقتصادية العالمية، وموارد بشرية وطبيعية غنية.

وفي قمة مجموعة دول البريكس التي عقدت في جوهانسبرغ في أوخر اب/اغسطس 2024، تم قبول خمس دول، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، كأعضاء جدد وأصبحت هذه الدول أعضاء رسميين في المنظمة اعتبارا من كانون الاول/ديسمبر عام 2024.

وسيتناول المنتدى قضايا متعددة منها التعاون في مجال التجارة، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والصحة العالمية، والاستثمار والتمويل، والتدابير متعددة الأطراف لدعم السلام والأمن.

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