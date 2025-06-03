عراقجي: ایران تولي اهمية خاصة لاستقلال لبنان وسيادته

وقال عراقجي لدى وصوله إلى مطار بيروت "رفيق الحريري" الدولي صباح اليوم الثلاثاء، في حديث صحفي أن هدف زيارته إلى لبنان هو لقاء المسؤولين اللبنانيين مهنئا بحلول عيد الاضحى المبارك.

وقال: إن دول الجوار تـأتي ضمن اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية،كما ان دول منطقة غرب آسيا وأصدقائنا في هذه المنطقة لهم الاولوية بالنسبة لنا، مضيفا: إن زيارتي تأتي بعد جولة إقليمية في القاهرة، وبعد لقاءات مثمرة للغاية في مصر.

وصرح : ألتقي اليوم مع كبار المسؤولين اللبنانيين مشيرا إلى أن العلاقات الإيرانية اللبنانية طويلة الأمد وقائمة على الصداقة والاحترام المتبادل.

ولفت عراقجي الى اننا عاقدون العزم على مواصلة العلاقات على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف: إن استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على سلامة أراضيه تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لإيران وللمنطقة، وقد دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في كل المراحل وسنواصل دعمه في مواجهة الكيان الصهيوني.

وتابع قائلا: موقفنا الداعم للبنان يأتي ضمن دعم لاصدائقنا ولا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولا يحق لأي دولة في المنطقة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى في المنطقة.

وقال وزير الخارجية إنه اليوم سيلتقي الرئيس اللبناني، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء و ووزير الخارجية اللبناني معربا عن امله بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين ايران ولبنان في ظل الظروف الجديدة في المنطقة وكذلك الظروف الجديدة في لبنان.

انتهى**3276