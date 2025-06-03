طريق تحسين العلاقات بين إيران و مصر قد اصبح ممهدًا أكثر من أي وقت مضى

وكتب سلطاني فرد في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، اليوم الثلاثاء، كانت زيارة الدكتور عراقجي إلى مصر ناجحةً للغاية في فترة بالغة الأهمية والحساسية .

و تابع بالقول : قد تضمّنت زيارة معاليه اللقاء مع كلا من الرئيس السيسي ووزير الخارجية والذي حمل بين طياته معلوماتٍ قيّمة ودقيقة ومهمه و قد أصبح طريق تحسين العلاقات بين البلدين الشقيقين ممهدًا أكثر من أي وقت مضى.

والتقى عراقجي صباح الاثنين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبدالعاطي، للبحث في العلاقات الثنائية كما تحدث عن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول الاتفاق النووي.

ووصف وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ، مستوى التفاعل والتعاون السياسي ، والاهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين ايران ومصر بانه غير مسبوق.

وكتب عراقجي في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي: انني سعيد بتواجدي في القاهرة مرة اخرى. لقد كانت لدي لقاءات مهمة للغاية مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ومعالي وزير الخارجية بدر عبدالعاطي.

واضاف: بعد سنوات طويلة ، دخلت الدبلوماسية بين ايران ومصر مرحلة جديدة. مستوى التفاعل والتعاون السياسي ، والاهم من ذلك مستوى الثقة والاطمئنان في العلاقات بين البلدين غير مسبوق.

وتابع: باعتبارهما قوتين فاعلتين في المنطقة، ومتمتعتين بثقافة وحضارة عريقة، تتحمل ايران ومصر مسؤولية مشتركة في الحفاظ على السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة.

واردف: اديت صلاتي المغرب والعشاء في مسجد سيدنا الحسين (ع)، وتناولت العشاء في مطعم نجيب محفوظ التقليدي في منطقة خان الخليلي التاريخية، برفقة عدد من الشخصيات المصرية البارزة، من بينهم 3 من وزراء الخارجية السابقين؛ عمرو موسى ونبيل فهمي ومحمد العرابي. كانت مناقشاتنا مفيدة للغاية.

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