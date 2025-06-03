إيران وفنزويلا تؤكدان على إزالة العوائق أمام تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "محمد باقر قاليباف إلى فنزويلا التقی مع وزير النقل الفنزويلي "رامون بلاسكيز" امس الاثنين.

وأكد قالیباف في هذا اللقاء، أنه بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران والثورة البوليفارية في فنزويلا أصبح للبلدين أصدقاء وأعداء وأهداف مشتركة وهذه فرصة خاصة وقيمة وقال: هذه الفرصة متاحة لنا ولكم اليوم لنستثمرها من أجل التنمية والتقدم ومن أجل الحرية ومواجهة الأحادية في العالم.

وأكد أن اللجنة المشتركة بين إيران وفنزويلا تلعب دورا محوريا في تطوير العلاقات واغتنام الفرص وأضاف: إن العدو المشترك يتربص دائما ولا يحق لنا إضاعة الوقت والفرصة وعلينا استغلال هذه الفرصة السانحة على أكمل وجه.

ورأى قالیباف في هذا اللقاء، ضرورة تسريع الاتصالات بين البلدين وقال: لا ينبغي أن نسمح للقضايا والمشاكل الإدارية أن تمنع تسريع الاتصالات بين البلدين ويجب علينا إزالة هذه العوائق وتسريع تطوير العلاقات بين البلدين وخاصة في القطاعات الخاصة والتجارية والاقتصادية.

وقال في إشارة إلى المشاريع المشتركة بين البلدين التي لم تصل إلى نتيجة نهائية بسبب مشاكل بسيطة: لدينا هدف كبير ومقدس ويجب أن نعمل أكثر من أي وقت مضى لتحقيقه.

بلاسكيز: يجب أن نزيل المشاكل الإدارية من تطوير العلاقات بين البلدين

كما تحدث رئيس اللجنة المشتركة للتعاون بين فنزويلا وإيران خلال اللقاء عن مساعي العدو للإضرار بالعلاقات بين البلدين: يقول الرئيس مادورو دائما أن عدونا لا ينام أبدا ويبحث دائما عن طرق جديدة للضرب.

ووصف أوضاع البلدين في اللجنة المشتركة للحكومتين بأنها جيدة وقال: نتعاون في 17 مجالاً في إطار وثيقة العشرين عاماً والأمور تتقدم وأنا أتابع شخصياً الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات وبالطبع أحياناً تتسبب المشاكل والعقبات في تباطؤ العلاقات على المستوى التنفيذي.

وأشار وزير النقل الفنزويلي في إشارة إلى نشاطه في هذه اللجنة على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات: خلال هذه الفترة، قمنا بإحياء مشاريع كانت معلقة لأكثر من 15 عامًا وهي الآن جاهزة للتنفیذ وتجري بوتيرة جيدة.

وأضاف بلاسكيز: البيروقراطية تسبب بعض المشاكل ونحن نحاول تحديد الإجابات المناسبة لهذه المشاكل حتى يمكن تحقيق التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد.

وبعد هذا اللقاء غادر محمد باقر قاليباف والوفد المرافق له كاراكاس إلى هافانا عاصمة كوبا في المحطة الثانية من رحلتهم إلى أميركا اللاتينية.

وستنعقد الجمعية البرلمانية الحادية عشرة لمجموعة البريكس، التي يستضيفها مجلس الشيوخ الفيدرالي البرازيلي، في برازيليا في الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2025 تحت شعار "دور برلمانات البريكس في خلق حوكمة عالمية أكثر شمولاً واستدامة".

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