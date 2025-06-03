٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٣ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85851648
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عراقجي يلتقي الرئيس اللبناني

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٣ م
رمز الخبر: 85851648
عراقجي يلتقي الرئيس اللبناني

طهران/ 3 حزيران / يونيو/ارنا- التقى وزير الخارجية الإيراني خلال زيارته إلى لبنان الرئيس اللبناني وبحثا أهم القضايا الإقليمية والثنائية.

والتقى وزير الخارجية الإيراني"سيد عباس عراقجي" اليوم الثلاثاء ، الرئيس  اللبناني "جوزف عون" في بيروت .

وقبل هذا اللقاء ،اجتمع وزيرالخارجية مع نظيره اللبناني "يوسف رجي" حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية للصحفيين صباح اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري: في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، الأولوية لجيراننا ودول منطقة غرب آسيا وكذلك لأصدقائنا في المنطقة.

وأضاف: زيارتي تأتي بعد جولة إقليمية شملت القاهرة حيث عقدت لقاءات مثمرة للغاية في مصر، سألتقي اليوم بكبار المسؤولين اللبنانيين في لبنان.

انتهی**1426

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