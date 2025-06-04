نائب لبناني سابق: ميز الامام الخميني (ره) الثورة الاسلامية بأنها لاشرقية ولا غربية

وفي حوار خاص مع مراسلة ارنا في الذكرى الـ 36 لرحيل الامام الخميني رضوان الله عليه، قال محمد نصرالله: شكل الامام الخميني قدس سره بشخصيته وسلوكه النموذج العلوي، فقد تميز بالاجتهاد العميق والاطلاع الواسع على مجريات الأحداث من حوله.

واضاف: كما تميز الامام الخميني (ره) بالزهد والورع والصدق والشجاعة حتى عبر المتابعون له عن ذلك عندما شاهدوا هدءه الذي أظهرته صورته بالطائرة عند عودته من باريس والتي تحمل رغم التحدي الكبير لنظام هو من أعتى الأنظمة بدمويته ، أرقى معاني التسليم لله وكأني به يقول ماهمنا اوقعنا على الموت او وقع الموت علينا.

وتابع: كما ظهرت قدرته على تكوين السلطة بأرقى نماذج العدالة التي يسميها البعض بالديمقراطية من خلال وضع دستور للجمهورية الإسلامية مستشيرا الشعب عبر استفتاءات متكررة ما جعل ثبات النظام أمرا طبيعيا.

الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية من ابرز ميزات الثورة الاسلامية

واضاف محمد نصرالله : من أبرز ميزات الثورة الإسلامية كان الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الثورة الإيرانية، وكان لافتا اتخاذه قرار إلغاء السفارة الإسرائيلية وتحويلها إلى سفارة فلسطين مع مايمكن أن يجر على الثورة من سخط دول الغرب خاصة الولايات المتحدة الاميريكية على الجمهورية الإسلامية وهي بعد في مرحلة الولادة والضعف العسكري ، ووجه بتبنيه للقضية الفلسطينية واحتضان قيادتها والاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم لها رسالة واضحة لمن يريد مذهبة القضية بأنها بنظره فوق المذاهب ،فهي قضية إسلامية انسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى .

وختم بالقول: كما ميز الامام الثورة بأنها لاشرقية ولا غربية بل جمهورية إسلامية فأعطاها البعد الاستقلالي وهو الأكثر كلفة ولكنه يحمل المعنى الحقيقي للحرية وبذلك حفظ كرامة الأمة ليس لجيله فحسب بل للأجيال القادمة وها نحن اليوم ورغم مرور قرابة نصف القرن على انتصارها تثبت بأنها الأكثر استقلالا وكرامة وتمكنت من امتلاك القوة التي يرهبون بها عدو الله وعدوهم ويبنون فيها بعلمية مافيه خير وصلاح المجتمع الإيراني ويساعدون فيها الشعوب المستضعفة للتحرر من العبودية والتحرير من الاحتلالات.

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