رئيس الهيئة التنفيذية في حركة امل: الامام الخميني (ره) رجل استثنائي اخذت الثورة صفاتها منه

وفي مقابلة مع وكالة ارنا بمناسبة الذكرى الـ 36 لرحيل الامام الخميني (ره) قال فوعاني: إن انتصار الثورة الاسلامية في ايران يُعتبر حدث استثنائي في التاريخ الحديث غير مجريات منطقة بكاملها بل وأحدث تأثيرًا في السياسة العالمية لأنه لم يكن حدثًا ايرانيًا داخليًا وصراعًا حول السلطة بل جاء تجسيدًا لرؤية ونهج ومسار فكري وتاريخي وايماني تمثل بثورة الانسان المستضعف ضد الظلم وظالميه.

واضاف: هكذا حدث تاريخي استثنائي لا بد ان يقوده رجل استثنائي يملك نفس صفات الحدث بل ساهم في اعطاء الحدث بعده الايماني والعقائدي والانساني.فاذا اردنا ان نتحدث عن شخصية الامام الخميني قدس سره وقيادته من المؤكد ان عجالة المقابلة لا تكفي خصوصًا وان الجامعات العربية والعالمية تحتوي على اطاريح كثيرة تناولت هذا الموضوع فالامام الخميني قدس سره يحمل صفات الثورة مجتمعة والثورة اخذت من الامام صفاتها فكانت القيادة المنيرة والانتصارات التاريخية التي غيرت مجرى تاريخ العالم.

وحول اهتمام الامام الخميني (ره) بالقضية الفلسطينية والدفاع عن الشعب الفلسطيني قال فوعاني:نظرا ان ثورة الامام الخميني (ره) كانت من أجل الانسان المستضعف فمن الطبيعي أن تكون فلسطين والدفاع عنها من المحاور الاساسية لفكره وثورته ورؤيته لمشروع الثورة، فأي انسان اكثر استضعافًا من الانسان الفلسطيني المحتل من قبل أشد اعداء الانسانية والمشروع الانساني؟

واوضح: مع انتصار الثورة ولان ايران تشكل ما تشكل من اهمية استراتيجية وتاريخية واسلامية وسياسية كبرى في المنطقة والعالم ساهم موقف الامام الخميني قدس سره في اعادة وضع القضية الفلسطينية في طليعة القضايا الاسلامية وهو الذي جعل للقدس يومًا عالميًا يُعيد احياء القضية سنويًا للاجيال القاد، ومترجمًا فكره الى افعال لم يكتف عبرها بايلاء اهمية للقضية فحس بل ساهم من اجل القضية وبدأ تأثير هذه المساهمات على كل المنطقة والعالم وما زالت ايران تدفع ثمن وقوفها ومساهمتها من اجل القضية الفلسطينية مواجهات في السياسة العالمية وحصارًا اقتصاديًا ومواجهات عسكرية حتى يومنا هذا.

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