رئيس جمعية قولنا والعمل: الثوره الاسلاميه في ايران بقياده الامام الخميني (ره) كانت مدويه لاعداء الاسلام

وفي مقابلة خاصة مع ارنا بمناسبة الذكرى الـ 36 لرحيل الامام الخميني، اضاف الشيخ القطان وهو استاذ في الجامعة اللبنانية: نحن نصف انتصار الثورة الاسلامية في ايران بانه كان انتصارا مدويا وكان حقيقه على مستوى رؤى وتطلعات كافه الشعوب المظلومه على امتداد العالم لاسيما الشعب الايراني في زمان الشاه المقبور وطبعا الشعوب المستضعفه في العالم لاسيما الشعب الفلسطيني الذي كان ولا يزال صامدا لتحقيق الحريه وينشد هذه الحريه ويبحث عنها ويريد نيلها مع كل هذا التكالب للعالم الغربي والمستكه بشكل اساسي.

واكد الشيخ القطان: نحن نعتبر هذا الانتصار يدل على الشخصيه القياديه لسماحه الامام الراحل الخميني وينبغي على كل مظلوم ان يقتدي بالثوره الايرانيه وان يسعى لتحقيق الحريه للانتصار على الظلم وعلى الظالمين من خلال الثقه التامه بالله تبارك وتعالى وبنصر الله عز وجل ثم بمقدرات الشعوب على تحقيق الثورات يعني وتحقيق نجاح الثورات وعلى تحقيق الانتصارات باذن الله تعالى.

وحول القضيه الفلسطينيه والدفاع عن فلسطين اكد رئيس جمعية قولنا والعمل: نحن نرى بان الثوره الاسلاميه في ايران ثوره الامام الخميني الراحل كانت نقله نوعيه من السفاره الاسرائيليه في ايران الى سفاره فلسطين.

وتابع: اضف الى ذلك ان هذه الثوره كان من اولوياتها نصره المظلومين والمستضعفين على امتداد العالم وهل هناك مظلوم ومستضعف بوجود الشعب الفلسطيني المناضل الذي يدافع عن ارضه وعرضه ومقدسات الامه الاسلاميه مجتمعه لذلك كان الامام الخميني الراحل ولا زالت ايران على نفس كان ناصرا للحق وللمظلوم على امتداد العالم سيما الشعب الفلسطيني ولطالما صرح سماحته بدعمه المطلق للشعب الفلسطيني في تحقيق اهدافه بنيله الحريه وطرد الصهيوني من بلده وطرد المستعمر من بلده لذلك نحن دائما نقول ان هذا الكيان مؤقت وانه سيزول ان شاء الله تعالى.

وختم بالقول: اذا راجعنا كل تصريحات الامام الراحل الخميني وكل مواقفه نجد انه كان في كل موقف يذكر فلسطين،

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