وزارة الدفاع الإيرانية: الفكر الإنساني للإمام الخميني (ره) مصدر انبثاق لمناهضة الاستكبار

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في البيان : في كل يوم، تتكشف للعالم أبعاد جديدة من خفايا هذه الشخصية الفريدة في مختلف المجالات السياسية والعلمية والروحية.

وأضافت البیان: لقد أدى خطاب الإمام الخميني (رض) الحماسي في المدرسة الفيضية في قم، والذي نصح فيه الشاه البهلوي بصراحة وحذر فيه الكيان الصهيوني الغاصب، أدى إلى قيام النظام البهلوي باعتقال الإمام الخميني (ره) في 5 يونيو 1963 ونقله إلى طهران، مما مهد الطريق للانتفاضة التاريخية للشعب الإيراني. وفي النهاية انتصار الثورة الإسلامية، بقيادة الإمام الخميني (رض)، في 11 فبراير 1979.

وتابع البيان: إن إقامة مراسم إحياء الذكرى لرحیل الإمام الخميني (ره) هذا العام هو بمثابة "لا" حازمة لتجاوزات الأعداء وتحمل رسالة واضحة وقوية لجميع الأعداء الذين لا يستطيعون تحمل تقدم وقوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويسعون إلى الحيلولة دون تقدم إيران بالاعتماد على التهديدات والعقوبات.

وأضاف البيان في النهاية: إن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، إذ تكرم ذكرى شهداء الثورة الإسلامية، وخاصة شهداء 5 يونيو 1963، وتجدد العهد مع المبادئ السامية للإمام الخميني (رض) وتجدد البيعة لخلفه الصالح، قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد "علي الخامنئي"، وتسأل الله تعالى التوفيق الدائم والمستمر لمسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية، وللشعب الإيراني الفخر والازدهار.

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