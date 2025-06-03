عراقجي يلتقي رئيس مجلسي النواب اللبناني

و أجرى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية سيد عباس عراقجي زيارة إلى بلدة عين التينة حيث التقى برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

والتقى عراقجي" اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني "جوزف عون" في بيروت وقبل هذا اللقاء، اجتمع وزيرالخارجية مع نظيره اللبناني "يوسف رجي" حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال عراقجي لدى وصوله إلى مطار بيروت "رفيق الحريري" الدولي صباح اليوم الثلاثاء، في حديث صحفي أن هدف زيارته إلى لبنان هو لقاء المسؤولين اللبنانيين.

وقال: إن دول الجوار تـأتي ضمن اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، كما ان دول منطقة غرب آسيا و أصدقائنا في هذه المنطقة لهم الاولوية بالنسبة لنا، مضيفا: إن زيارتي تأتي بعد جولة إقليمية في القاهرة، وبعد لقاءات مثمرة للغاية في مصر.

و أضاف بالقول، ألتقي اليوم مع كبار المسؤولين اللبنانيين مشيرا إلى أن العلاقات الإيرانية اللبنانية طويلة الأمد وقائمة على الصداقة والاحترام المتبادل.

ولفت عراقجي الى اننا عاقدون العزم على مواصلة العلاقات على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف: إن استقلال لبنان وسيادته والحفاظ على سلامة أراضيه تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لإيران وللمنطقة، وقد دعمنا سيادة لبنان ووحدة أراضيه في كل المراحل وسنواصل دعمه في مواجهة الكيان الصهيوني.

وتابع قائلا: موقفنا الداعم للبنان يأتي ضمن دعم لاصدقائنا ولا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولا يحق لأي دولة في المنطقة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى في المنطقة.

انتهى