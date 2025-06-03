الرئيس بزشكيان : ايران تتعاظم قوة وصمودا في مواجهة التقلبات والضغوط

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان، اليوم الثلاثاء، حيث استقبل جمعا من السفراء الايرانيين الجدد لدى، الصين وجمهورية اذربيجان وساحل العاج والمكزيك وكوبا والاوروغواي؛ مخاطبا اياهم بالقول : انتم في طليعة الجهود الهادفة الى تنمية العلاقات وتطوير التفاعلات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعالم.

وفي الوقت الذي اعتبر العلاقات بين ايران والدول التي تشكّل وجهة لهؤلاء السفراء، نوه الرئيس الايراني بالعلاقات القائمة بين طهران وبكين، واكد على ضرورة توظيف الطاقات المتوفرة لدى البلدين من اجل توسيع العلاقات الثنائية.

كما تطرق الرئيس بزشكيان الى التعاون بين ايران واذربيجان، لافتا الى انها شهدت نقلة بعد زيارته الاخيرة الى باكو.

وعن التعاون الايراني مع دول افريقيا وامريكا اللاتينية، صرح رئيس الجمهورية بان هناك قرارات اتخذت لوضع برامج وخطط دقيقة بهدف تنظيم العلاقات مع تلك المناطق؛ وذلك انطلاقا من الطاقات والمصالح التبادلة.

انتهى ** ح ع