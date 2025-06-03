عراقجي من بيروت : عازمون على توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع لبنان

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الايراني بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء؛ وذلك بعد مباحثاته مع كل من رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير خارجية هذا البلد.

واشار عراقجي الى رغبة رئيس الجمهورية وسائر المسؤولين اللبنانيين، في توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا بان ايران تدعم كامل السيادة والاستقلال ووحدة الاراضي اللبنانية، ونحن نرغب في علاقات قائمة على المصالح والاحترام المتبادلين، وعدم التدخل في شؤون بعضنا الاخر، والاستقرار للبنان.

واضاف وزير الخارجية الايراني : اننا ندين احتلال الكيان الصهيوني جزءا من اراضي لبنان، وندعم كامل الجهود التي تبذلها الحكومة والشعب اللبنانيان بكافة السبل ومنها الدبلوماسية، من اجل طرد المحتلين.

وفي جانب من تصريحاته اليوم، اكد عراقجي على استعداد الشركات الايرانية للمساهمة في اعادة اعمار لبنان؛ وان يتم هذا التعاون عبر التنسيق مع الحكومة اللبنانية، لو ارادت ذلك.

كما شدد على دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحوار والوحدة والوفاق الوطني في لبنان، قائلا : اننا ندعم اي قرار يصدر عن اتفاق بين جميع الفصائل والاقوام والطوائف في هذا البلد.

وختم وزير الخارجية الى التاكيد، بان هذه المباحثات ينبغي ان تقتصر على اللبنانيين فقط، ولا يحق لاي دولة اجنبية التدخل في ذلك.

انتهى ** ح ع