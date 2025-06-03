رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يؤكد على تعزيز العلاقات مع كوبا

وأفادت "إرنا" بأن "قاليباف" الذي يزور حاليا دولا في أمريكا اللاتينية، وصل اليوم الثلاثاء إلى هافانا عاصمة كوبا، حيث كان في استقباله نائب رئيس البرلمان الكوبي "هوميرو أكوستا ألفاريز".

واضاف رئيس البرلمان في لقائه مع الاخير : علينا أن نقف في وجه الأحادية التي يتبعها العدو لأن الاستكبار لم يجلب سوى الظلم والجور والضغط.

كما أشار إلى الحظر الذي فرضته الدول الغربية على إيران، قائلا : بارغم من الحظر المفروض، لكن الشعب الإيراني صمد أمام هذه الضغوط للحفاظ على استقلال بلاده.

من جانبه، قال نائب رئيس البرلمان الكوبي : إيران وكوبا تعانيان من العقوبات الظالمة التي يفرضها الاستكبار العالمي والإمبريالية ولكن يد الصداقة التي مدها البلدان لبعضهما البعض تدل على تضامن يستحق كل الثناء.

وأضاف الفاريز خلال اللقاء مع قاليباف اليوم: إن الدعم الذي قدمته إيران لكوبا في المحافل الدولية يستحق التقدير، والشعب الكوبي ممتن لذلك؛ معربا عن سعادته بوجود الوفد البرلماني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هافانا، كما تطلع بأن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي اكثر فاكثر.

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