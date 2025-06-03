الكرملين : من حق الدول امتلاك طاقة نووية سلمية

وأوضح "بيسكوف"، اليوم الثلاثاء في تصريح للصحفيين : من حق الدول الاستخدام السلمي للطاقة النووية ويجب أن يتم ذلك حصرا تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي؛ مردفا : نعتقد أن جميع الدول لها الحق في امتلاك برنامج سلمي للطاقة النووية.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من البرنامج النووي الايراني، قال المتحدث باسم الكرملين : ننطلق أولا وقبل كل شيء من التصريحات الرسمية للجانب الإيراني التي تؤكد أن طهران لا ترغب في امتلاك أسلحة نووية ولا تخطط لامتلاكها؛ هذا هو الأساس الذي ننطلق منه في هذه المسألة.

وأشار بيسكوف إلى، أن "روسيا تدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لحل القضية النووية الإيرانية سلميا".

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