مصدر فلسطيني مسؤول : استشهاد 5 أسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"

وأضاف المكتب إعلام في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال نفذت خلال مايو الماضي 460 حالة اعتقال في الضفة والقدس، بينهم 24 سيدة و 29 طفلا فيما ارتقى 5 شهداء داخل السجون، 4 منهم من قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ السابع من أكتوبر إلى 70 شهيدا.

في سياق متصل، حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (الثلاثاء) من خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة حكومة تل أبيب التي تشرعن القتل والتعذيب بحق الفلسطينيين.

واعلنت الحركة في بيان، "إن عمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال متواصلة، فيما تتوالى الشهادات المروعة التي توثق حجم المعاناة، والتي كان آخرها ما يتعرض له أسرى سجن عوفر".

واعتبرت حماس، هذه الممارسات الوحشية بحق الأسرى امتداداً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ضمن سياسة الإبادة الجماعية المستمرة منذ نحو عشرين شهرا.

ووصفت أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال بالخطيرة والكارثية، خاصة مع تصاعد سياسة الإهمال الطبي والجرائم الممنهجة التي تشمل أساليب التعذيب القاسية وحرمان المعتقلين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وطالبت حماس المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، ومحاسبة الحكومة الفاشية التي تشرعن القتل والتعذيب داخل السجون.

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المصدر/وكالة شهاب الإخبارية