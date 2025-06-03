٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٤٣ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85852061
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إيران وسنغافورة تؤكدان على تعزيز التعاون البحري والجوي

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٧:٤٣ م
رمز الخبر: 85852061
إيران وسنغافورة تؤكدان على تعزيز التعاون البحري والجوي

طهران/3 حزيران/ يونيو/ إرنا- التقى سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) "علي موسوي"، اليوم الثلاثاء، مستشار وزير النقل السنغافوري "ياب أونغ هينغ" في لندن؛ حيث أكد الجانبان على توسيع التعاون الثنائي في مجالات الملاحة البحرية والطيران.

وأفادت "إرنا"، بأن السفارة الإيرانية في لندن اعلنت اليوم الثلاثاء عبر تدوينة نشرتها بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي : لقد عقد السيد موسوي، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، والمبعوث الخاص ومستشار وزير النقل السنغافوري، اجتماعا مثمرا ووديا.

وأضافت : خلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على أهمية الإفادة من قدرات بعضهما البعض وتوسيع التعاون في مجالات الملاحة البحرية والطيران، خاصة في إطار المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، للدفع بالسلامة والتبادل الفني والتعاون المتبادل امام المحافل الدولية.

انتهى**9365 / ح ع ** 

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