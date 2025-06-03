الجهاد الإسلامي : الاحتلال يحول مراكز توزيع الغذاء إلى مصائد موت في رفح

وتابعت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، حيث استُهدفت مراكز توزيع المساعدات مرارًا، وحولتها إلى مصائد التجويع، ما أدى إلى استشهاد العشرات من المدنيين خلال الأيام والأسابيع الماضية.

وأكدت، أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الأخلاقية الإنسانية التي ليس للاحتلال نصيب منها، كما تنتهك مبادىء القانون الدولي الإنساني، وتُعدّ جرائم حرب، بدعم من الإدارة الأمريكية التي توفّر الغطاء الكامل وتؤدي دورها في هذه الجريمة، فيما العالم كله يشاهد حرب الإبادة الأكثر وحشية.

وحملت الجهاد الإسلامي "المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية"، مسؤولية استمرار هذه الجرائم بسبب عجزها عن القيام بواجبها بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها؛ مؤكدة "إن استمرار هذا العجز الدولي، مترافقاً مع الصمت العربي على كل المستويات، هو ما يُشجّع الاحتلال والإدارة الأمريكية على مواصلة جرائمهما بحق الشعب الفلسطيني".

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المصدر/ وكالة صفا



