إيران تحذر من تداعيات أي إجراء مسيس في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت "إرنا" بأن "غريب آبادي" كتب عبر تدوينة نشرها بمنصة إكس للتواصل الاجتماع : لقد قمت اليوم، في لقاءات منفصلة مع سفراء 17 دولة من اعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم مع سفيري روسيا والصين وأيضا مع سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قمت بتوضيح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تقرير المدير العام للوكالة والاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، وأجبت على تساؤلاتهم.

وأضاف : خلال هذه الاجتماعات، أكدت على أن إيران عضو ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتنفذ اتفاقية الضمانات الشاملة، ولديها تعاون واسع مع الوكالة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية؛ مردفا : لم تغير الجمهورية الإسلامية حتى الآن عمليات مراقبة الوكالة، وتنفيذ التزاماتها الضمانية، رغم اغتيال عدد من علمائها النوويين، وتخريب منشآت نووية والتهديد بمهاجمتها، ووقف تنفيذ التزامات الأطراف الاخرى بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

وختم غريب آبادي تدوينته، بالقول : نأمل أن يعارض أعضاء مجلس المحافظين، من خلال اعتماد نهج بناء، أي إجراء مسيس قد يعرقل الحفاظ على التعاون بين إيران والوكالة الدولية وتوسيع نطاقه.

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