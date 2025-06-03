٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٤٦ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85852131
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إيران تحذر من تداعيات أي إجراء مسيس في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:٤٦ م
رمز الخبر: 85852131
إيران تحذر من تداعيات أي إجراء مسيس في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

طهران /3 حزيران/ يونيو/ إرنا- حذر مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية "كاظم غريب آبادي"، من أن أي إجراء مسيس من قبل بعض الدول في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما يتعلق بادعاءات غير ثابتة حول أنشطة إيران النووية تعود إلى أكثر من عقدين من الزمن، من شأنه أن يعرض استمرار التعاون التام بين إيران والوكالة بشأن الأنشطة الإيرانية الحالية الى مشاكل جدية.

وأفادت "إرنا" بأن "غريب آبادي" كتب عبر تدوينة نشرها بمنصة إكس للتواصل الاجتماع : لقد قمت اليوم، في لقاءات منفصلة مع سفراء 17 دولة من اعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم مع سفيري روسيا والصين وأيضا مع سفراء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، قمت بتوضيح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تقرير المدير العام للوكالة والاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة، وأجبت على تساؤلاتهم.

وأضاف : خلال هذه الاجتماعات، أكدت على أن إيران عضو ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتنفذ اتفاقية الضمانات الشاملة، ولديها تعاون واسع مع الوكالة في تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية؛ مردفا : لم تغير الجمهورية الإسلامية حتى الآن عمليات مراقبة الوكالة، وتنفيذ التزاماتها الضمانية، رغم اغتيال عدد من علمائها النوويين، وتخريب منشآت نووية والتهديد بمهاجمتها، ووقف تنفيذ التزامات الأطراف الاخرى بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

وختم غريب آبادي تدوينته، بالقول : نأمل أن يعارض أعضاء مجلس المحافظين، من خلال اعتماد نهج بناء، أي إجراء مسيس قد يعرقل الحفاظ على التعاون بين إيران والوكالة الدولية وتوسيع نطاقه.

انتهى**9365 / ح ع**

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