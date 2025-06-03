وزير الخارجية الإيراني يزور ضريح الشهيد حسن نصرالله (رض)

وأفادت "إرنا" بأن "عراقجي" قال للصحفيين على هامش هذه الزيارة، بأن "واقعة ارتقاء الشهيد السيد حسن نصر الله لم تحدث أي خلل في مسار المقاومة، بل ستزيد من قوتها وعزيمتها أكثر من أي وقت مضى؛ مردفا : المقاومة نابضة بالحياة لأن الشهداء أحياء، والشهيد السيد حسن نصرالله لا يزال ثابتا على هذا المسار بحياته المخلدة وأنا على ثقة بأن دماء هذا الانسان العظيم ستكون بعد شهادته أكثر تأثيرا في تحقيق أهداف المقاومة مما كانت عليه في حياته.

واضاف وزير الخارجية :لقد علمنا الإمام الخميني (رض)، القائد العظيم للثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران، بأن الدم ينتصر على السيف، وانطلاقا من هذه العقيدة، أنني أؤمن بأن النصر النهائي سيكون حليف الشعب اللبناني وجبهة المقاومة، وأن هزيمة الكيان الصهيوني أمر حتمي ومقدر.

واكمل "عراقجي" : باعتقادي، إن الدماء الزكية للشهيد السيد حسن نصرالله، هي ضمان لهذا النصر، وبعون الله تعالى سنشهد النصر النهائي للمقاومة والشعب اللبناني ضد المحتلين الصهاينة.

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